Concursos públicos no RS abrem mais de 250 vagas com salários de até R$ 30,5 mil

Postos são para diferente níveis de escolaridade. bonnontawat / stock.adobe.com

Distribuídos entre prefeituras, câmaras de vereadores e instituições de ensino, 11 concursos públicos no Rio Grande do Sul estão com as inscrições abertas. São 252 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Os salários variam entre R$ 1,4 mil e R$ 30,5 mil.

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS) abriu inscrições para concurso público. São 26 vagas, com salários que vão a até R$ 9.226,03 para os cargos de analista do MP. As provas serão realizadas no dia 25 de maio.

Já a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS) segue com inscrições abertas para o concurso de defensor público. Conforme o edital publicado, são 20 vagas imediatas, com remuneração de R$ 30,5 mil.

Lista de concursos públicos abertos no RS:

Prefeitura de Arvorezinha

agente comunitário (CR), atendentes de creche (CR); auxiliar de administração (1); auxiliar de saúde bucal (1); contador (CR); cozinheira (CR); doméstica (CR); enfermeiro (CR); engenheiro civil (CR); farmacêutico (CR); fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (CR); fonoaudiólogo (1); gari (CR); licenciador ambiental (1); médico (CR); médico veterinário (CR); motorista (CR); nutricionista (CR); odontólogo (CR); operador de máquinas (CR); operário (CR); operário especializado (1); professor (8); psicólogo (CR); técnico em enfermagem (CR); tesoureiro (CR); vigia (1) Nível: Fundamental e Superior

Fundamental e Superior Salário: R$ 1.593,69 a R$ 12.000,82

R$ 1.593,69 a R$ 12.000,82 Prazo: 3 de março

3 de março Taxa de inscrição: R$ 33,07

R$ 33,07 Prova: 30 de março

30 de março Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Erebango

digitador (CR), enfermeiro (1+CR), inspetor tributário e de obras (CR), médico clínico geral (1+CR), pedagogo (CR), professor de artes (CR), técnico em enfermagem (CR), técnico em enfermagem (CR), auxiliar de administração (CR), motorista operário (1+CR) e operador de máquinas (1+CR) Nível: Fundamental, Técnico e Superior

Fundamental, Técnico e Superior Salário: R$ 2.361,59 a R$ 19.005,31

R$ 2.361,59 a R$ 19.005,31 Prazo: 6 de março

6 de março Taxa de inscrição: R$ 105 a R$ 255

R$ 105 a R$ 255 Prova: 30 de março

30 de março Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Lagoa dos Três Cantos

agente administrativo (2), artífice (CR), assistente social (1), auxiliar de ensino (4), contador (CR), enfermeiro (1), engenheiro civil (CR), farmacêutico (1), fiscal municipal (CR), fiscal tributário (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (CR), médico 20h (CR), médico 40h (1), motorista (3), nutricionista 20h (CR), odontólogo 40h (1), operador de máquinas (3), operário (3), procurador jurídico 20h (CR), professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (3), psicólogo 20h (1), técnico em enfermagem (1), tesoureiro (1) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.963,78 a R$ 16.853,34

R$ 1.963,78 a R$ 16.853,34 Prazo: 6 de março

6 de março Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 150

R$ 50 a R$ 150 Prova: 30 de março

30 de março Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Vereadores de Progresso

Vagas: auxiliar de administração (1+CR)

auxiliar de administração (1+CR) Nível: Médio

Médio Salário: R$ 2.709,21

R$ 2.709,21 Prazo: 10 de março

10 de março Taxa de inscrição: R$ 130,41

R$ 130,41 Prova: 6 de abril

6 de abril Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara de Vereadores de Vila Nova do Sul

agente administrativo auxiliar (1), contador (1), servente (1) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: R$ 1.544,26 a R$ 5.764,22

R$ 1.544,26 a R$ 5.764,22 Prazo: 12 de março

12 de março Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 120

R$ 50 a R$ 120 Prova: 6 de abril

6 de abril Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Igrejinha

assistente administrativo (1+CR), assistente social (1+CR), auxiliar administrativo (20+CR), auxiliar de educação (40+CR), auxiliar de farmácia e manipulação (1+CR), cirurgião-dentista (1+CR), educador físico (1+CR), educador multimeios (1+CR), enfermeiro (1+CR), farmacêutico (1+CR), fiscal municipal (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), fonoaudiólogo (1+CR), médico ginecologista/obstetra (1+CR), médico para atenção básica/ESF (1+CR), médico pediatra (1+CR), professor AEE - Atendimento Educacional Especializado (1+CR), professor de anos finais - artes (1+CR), professor de anos finais - ciências (1+CR), professor de anos finais - educação física (1+CR), professor de anos finais - geografia (1+CR), professor de anos finais - história (1+CR), professor de anos finais - inglês (1+CR), professor de anos finais - matemática (1+CR), professor de anos iniciais (1+CR), psicólogo (1+CR), psicopedagogo (1+CR), técnico em enfermagem (1+CR), técnico em saúde bucal (1+CR), terapeuta ocupacional (1+CR) Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.762,96 a R$ 14.108,18

R$ 1.762,96 a R$ 14.108,18 Prazo: 13 de março

13 de março Taxa de inscrição: R$ 122 a R$ 244

R$ 122 a R$ 244 Prova: 5, 6 e 13 de abril

5, 6 e 13 de abril Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Porto Alegre

professor - artes (1), professor - ciências, químicas, físicas, biológicas (1), professor - educação física (1), professor - filosofia (1), professor - língua espanhola (1), professor - língua inglesa (1), professor - língua portuguesa (1), professor - matemática (1), professor educação especial - habilitação em deficiência mental (1), professor educação especial - habilitação em deficiência visual (1), professor educação especial - habilitação em educação surdos (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 2.636,29 a R$ 6.190,44

R$ 2.636,29 a R$ 6.190,44 Prazo: 17 de março

17 de março Taxa de inscrição: R$ 201,95

R$ 201,95 Prova: 27 de abril

27 de abril Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura e Câmara de Vereadores de Cerro Grande

assistente social (1+CR), auditor fiscal (1+CR), contador (1+CR), enfermeiro (1+CR), farmacêutico (1+CR), fisioterapeuta (1+CR), licenciador ambiental (1+CR), médico (1+CR), médico veterinário (1+CR), monitor de ensino (4+CR), nutricionista (1+CR), odontólogo (1+CR), oficial administrativo (1+CR), procurador jurídico (1+CR), professor de educação infantil (4+CR), professor de anos iniciais (5+CR), psicólogo (1+CR), técnico em enfermagem (2+CR), agente administrativo (1+CR), fiscal sanitarista (1+CR), fiscal tributário (1+CR), fiscal tributário (1+CR), agente de serviços gerais (6+CR), vigilante (1+CR), motorista (6+CR), operador de máquinas (4+CR), contador (1), diretor administrativo (1), auxiliar de serviços gerais (1) Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Fundamental, Médio, Técnico e Superior Salário: R$ 1.401 a R$ 11.208

R$ 1.401 a R$ 11.208 Prazo: 17 de março

17 de março Taxa de inscrição: R$ 150 a R$ 210

R$ 150 a R$ 210 Prova: 13 de abril

13 de abril Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS)

analista - direito (18); analista - engenharia civil (1); analista - engenharia de segurança do trabalho (1); analista - serviço social (1); analista - biologia (1); analista - contabilidade (1); analista - informática (1); técnico - informática (1). Nível: Técnico e Superior

Técnico e Superior Salário: R$ 4.843,65 e R$ 9.226,03

R$ 4.843,65 e R$ 9.226,03 Prazo: 20 de março

20 de março Taxa de inscrição: R$ 150 e R$ 200

R$ 150 e R$ 200 Prova: 25 de maio

25 de maio Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS)

defensor público (20) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 30.505,37

R$ 30.505,37 Prazo: 20 de março

20 de março Taxa de inscrição: R$ 320

R$ 320 Prova: 27 de abril, 5 e 6 de julho

27 de abril, 5 e 6 de julho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

físico (1), químico (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 4.967,04

R$ 4.967,04 Prazo: 23 de março

23 de março Taxa de inscrição: R$ 140

R$ 140 Prova: 15 de junho

15 de junho Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link