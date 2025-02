Quem são as gurias da base promovidas ao profissional do Grêmio

Emille e Vick estarão no elenco principal do Grêmio em 2025. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio terá duas carinhas novas no elenco principal em 2025. A zagueira Emille e a atacante Vick assinaram contratos profissionais e ficarão à disposição da técnica Thaissan Passos para a temporada.

A defensora chegou ao clube tricolor em 2023, após passagem pela vitoriosa Ferroviária. Com 20 anos, Emille também acumula convocações para a seleção brasileira de base, e já defendeu o Iranduba-AM.

— Ela é uma zagueira de muita imposição física e vitória em duelos, tem força e velocidade — avaliou o técnico Rubens Franco, da base do Grêmio, em entrevista a ZH.

Emille passou por Ferroviária e Iranduba-AM antes de chegar ao Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Natural de Manaus, a zagueira soma 20 jogos e um gol pela categoria de base, além do título da Ladies Cup sub-20, em 2023. Pelo profissional, ainda não fez sua estreia.

Companheira de Emille na base, a atacante Vick também receberá oportunidade no profissional do Grêmio. Com 20 anos, ela chegou a Porto Alegre na última temporada, após passagem pelo Flamengo de Tenente Portela.

— A Vick atuou como meia no Brasileirão sub-20. Porém, tem grande capacidade de jogar em mais posições e funções, como atacante, volante, lateral. Ela entrega muito desempenho tanto ofensivamente, quanto na fase defensiva. E ainda tem boa qualidade técnica e intensidade — analisou o técnico Rubens Franco.

Vick já estreou pelo elenco profissional e participou das conquistas do Gauchão e da Ladies Cup. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Vick disputou 13 jogos e marcou um gol pelo Brasileirão sub-20. Pelo profissional, teve suas primeiras oportunidades ao longo do Gauchão.

Ao todo, foram três jogos, um gol e uma assistência na campanha do título estadual. Depois, na conquista da Ladies Cup, também esteve em campo em uma oportunidade.

Crias da base

Emille e Vick se juntarão a outras cinco atletas que já integram o profissional e também foram formadas pela base gremista: a lateral Raissa Bahia, a zagueira Brito, a meia Dudinha e as atacantes Gisele e Júlia Martins.

— Já era esperada a promoção delas ao profissional, porque trabalharam com o grupo no segundo semestre de 2024. Então, com dedicação e desempenho, conseguiram com méritos integrar o elenco principal de forma definitiva.

Rubens Franco falou o que se pode esperar das jogadoras.

— São atletas de boa projeção e, com certeza, vão conseguir desempenhar em alto nível e dar alegrias para o clube e a torcida — afirmou o técnico da categoria sub-20 gremista.

O Grêmio vem em um momento de ascensão nas competições de base. O clube conquistou as taças da Ladies Cup sub-20 (2023), do Brasileirão sub-17 (2023), do Gauchão sub-15 (2024) e do Gauchão sub-17 (2024) nas últimas temporadas.

A boa fase também fez com que o Tricolor empilhasse convocações nas seleções de base.

Quando joga?

O Grêmio volta a campo na disputa da Supercopa. A competição tem início previsto para 9 de março, contra o Corinthians, mas a tabela detalhada ainda não foi divulgada pela CBF.

A temporada ainda reservará as disputas de Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão para as Gurias Gremistas.