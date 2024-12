Inter encaminha contratação de volante do Botafogo para o time feminino

Jordana defendeu as cores do Botafogo na temporada de 2024.

O Inter está negociando a contratação da volante Jordana, de 24 anos, para a próxima temporada. A jogadora tem contrato com o Botafogo apenas até o final deste ano, mas já despediu-se do clube carioca nas redes sociais.

Na temporada, Jordana disputou 18 jogos com a camisa do Botafogo. No início do ano, inclusive, trabalhou com o técnico Jorge Barcellos — antes de chegar ao Inter, o profissional estava no comando das Gloriosas. Na carreira, a meio-campista também tem passagens por Bahia e Lusaca-BA.