Inter perde nos pênaltis para o Fluminense e fica com o vice da Copinha Feminina

Decisão foi para as penalidades após duelo equilibrado e sem gols no tempo normal. Lara Vantzen / Inter, Divulgação

O Inter terminou a Copinha Feminina como vice-campeão. Neste domingo (15), no Pacaembu, em São Paulo, as Gurias Coloradas perderam a final para o Fluminense nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.

Esta era a segunda edição do torneio espelhado na tradicional competição da modalidade masculina. Na primeira, as coloradas foram eliminadas na semifinal pelo Botafogo.

Como foi o jogo

O primeiro tempo terminou com sete finalizações para cada lado e com o placar zerado. O Flu começou melhor, com mais agressividade. Mas as Gurias Coloradas, aos poucos, ganharam espaços, ficaram mais tempo com a bola e terminaram a etapa inicial levando perigo às adversárias.

Pouca coisa mudou no segundo tempo. O Inter, assim como havia terminado os 45 minutos iniciais, seguiu pressionando e tendo superioridade em campo.

No entanto, as Gurias Coloradas perderam muitas chances, com chutes para fora ou sendo barradas pela defesa carioca e a goleira Thaina. O Flu, por sua vez, parecia jogar no contra-ataque e também não foi efetivo. Mesmo com cinco minutos de acréscimos, ninguém conseguiu balançar as redes na etapa final.

Ficou, então, tudo para os pênaltis. Ali, o Fluminense, sem desperdiçar uma cobrança sequer, levou a melhor, vencendo por 5 a 3. Joana foi quem desperdiçou o segundo pênalti do Inter, chutando em meia altura para a defesa de Thaina.

Caminho até a final

As Gurias Coloradas não conheceram derrota em tempo normal no torneio. Na fase de grupos, bateram Bragantino (2x1), São Paulo (2x1) e Vila Nova (7x0).

Já no mata-mata, nas quartas, em tom de revanche pela edição passada, o Inter eliminou o Botafogo, vencendo por 4 a 2.

O roteiro da classificação à disputa do título foi repleto de emoção. Na semifinal, depois do 1 a 1 no tempo normal, o duelo foi para os pênaltis. Além do 100% nas penalidades, a goleira Mari Ribeiro teve um protagonismo ao defender uma das cobranças da Ferroviária.

