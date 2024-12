Morre Paulão da Conceição, apontado como líder de facção criminosa em Porto Alegre

Paulo Ricardo Santos da Silva, o Paulão da Conceição, morreu no início da tarde deste domingo (15), aos 65 anos, por falência múltipla dos órgãos, no Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre. Ele cumpria pena por homicídio desde 2017, quando foi condenado a 28 anos de prisão, e foi liberado algumas vezes para o regime semiaberto devido às condições frágeis de saúde. Ele estava em prisão domiciliar.

Paulão era apontado pela polícia como ex-líder do tráfico de drogas na Vila Maria da Conceição, no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. Ele cumpria pena pelo envolvimento no assassinato a tiros de Maicon Gilberto Silva da Silva, o Nego Tico, em julho de 2008. A condenação ocorreu em julho de 2017 em tribunal do júri conduzido pelo juiz Orlando Faccini Neto, no Foro Central II, em Porto Alegre.