Inter busca título inédito da Copinha feminina contra o Fluminense

O Inter poderá fechar o domingo (15) com título. As Gurias Coloradas irão disputar a final da Copinha feminina contra o Fluminense, às 17h, no Pacaembu .

A competição que já é muito tradicional no futebol masculino está apenas em segunda edição no feminino. Em duas participações, o Inter sempre chegou aos mata-matas. Neste ano, está na final pela primeira vez.

O roteiro da classificação à disputa do título também teve dose de emoção. Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, a classificação foi para os pênaltis. Além do 100% nas cobranças, a goleira Mari Ribeiro teve um protagonismo especial ao defender uma das cobranças da Ferroviária.