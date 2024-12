Conmebol cria edição das  Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina do Brasil

Mundial no Brasil será entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

A Conmebol anunciou uma novidade que irá impactar a Copa do Mundo Feminina de 2027 . Para definir as vagas sul-americanas, haverá a disputa das Eliminatórias.

A criação do torneio modifica o formato das distribuição das vagas, que até o Mundial da Austrália e Nova Zelândia eram determinadas pela Copa América anterior.

A nova competição será disputada por nove seleções e dará duas vagas diretas, além de outras duas para a repescagem mundial da Fifa. A Seleção Brasileira não irá participar do torneio , já que o país é o anfitrião e tem vaga automática.

As Eliminatórias vão iniciar no segundo semestre de 2025, após a Copa América, com encerramento previsto em 2026. Os duelos serão disputados nas datas Fifa.