Concurso dos Correios terá 245 vagas para o Rio Grande do Sul. Lauro Alves / Agencia RBS

Serão aplicadas neste domingo (15) as provas do concurso dos Correios, com 3.511 vagas (3.099 para Ensino Médio e 412 de nível Superior) disputadas por mais de 1,6 milhão de inscritos. É o primeiro concurso público em âmbito nacional que a estatal realiza em 13 anos.

As provas, que serão aplicadas em 306 cidades do país, começam às 13h. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 12h45min.

Para o Rio Grande do Sul, são 245 vagas, sendo 237 para agentes com Ensino Médio e atuação em oito cidades, e outras oito vagas para Ensino Superior, todas com atuação em Porto Alegre. Os salários variam entre R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48.

Como é a prova dos Correios?

Carteiro — Ensino Médio

Terá duração de quatro horas e inclui 50 questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas. As perguntas serão de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade.

Analista — Nível Superior

Também com duração de quatro horas, a prova para os cargos de Ensino Superior exigem, além de 50 questões de múltipla escolha, uma redação de 20 a 30 linhas.

As questões também terão como foco conhecimentos de língua portuguesa, matemática, noções de informática, código de conduta ética e integridade e conhecimentos específicos de cada especialidade.

Distribuição de vagas no Rio Grande do Sul

A cidade com mais oportunidades de atuação no Estado é Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, com 41 vagas — todas para o cargo de carteiro.

Porto Alegre concentra todas as vagas de analista para o Estado, cargo que requer Ensino Superior. Ainda há seis oportunidades de nível Médio na Capital.

Benefícios

Além da remuneração salarial, o edital também prevê benefícios complementares para os selecionados, como: