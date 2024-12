Alistamento militar feminino no RS: veja vagas e em que cidades será possível servir

No RS serão 151 vagas no Exército e Aeronáutica.

O Ministério da Defesa abrirá 151 vagas no Rio Grande do Sul para alistamento militar de mulheres – possibilidade inédita nas Forças Armadas brasileiras que estará disponível para inscrição a partir de 1º de janeiro de 2025. As vagas previstas para o Rio Grande do Sul estão concentradas em unidades militares de Porto Alegre, Canoas e Santa Maria.