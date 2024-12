Orçamento, elenco e Nenê: presidente do Juventude projeta a temporada de 2025

Técnico Fábio Matias (D) renovou com o Juventude para 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Com foco na temporada de 2025, o Juventude fechou o ano de 2024 com saldo positivo. O time foi vice-campeão gaúcho, chegou às quartas de final da Copa do Brasil e garantiu a permanência na Série A do Brasileirão com uma rodada de antecedência.

Agora, a direção trabalha no planejamento da temporada que vem. Entre reforços e renovações, o Juventude pretende fechar 15 atletas, além dos 12 que já possuem contrato com o clube. O time contará ainda com alguns jovens das categorias de base — o técnico Fábio Matias projeta um número de até 30% do elenco. Para o presidente Fábio Pizzamiglio, a ideia é definir o quanto antes o grupo do ano que vem.

— Temos que definir o elenco o mais rápido possível, temos as primeiras renovações, obviamente os reforços, os que a gente já sabe que não vamos conseguir renovar, já tem que buscar as outras opções. Tem que ser o mais urgente possível para quando voltarmos, no dia 2 ou 3, estarmos com o grupo quase completo — afirmou o presidente ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

O Juventude tem alguns jogadores que se destacaram e seguem com vínculo com o clube para 2025, como os zagueiros Danilo Boza e Rodrigo Sam, o volante Jadson, o meia Mandaca e os atacantes Erick Farias e Gabriel Taliari. Pizzamiglio não descarta alguma venda para ajustar o orçamento de 2025.

— Temos sempre dentro do orçamento um valor de negociações, que daí não é só da base atletas que são nossos. Podemos negociar isso, é normal ser colocado dentro do orçamento talvez não pro início do ano, mas pode acontecer durante o ano sim — destacou Pizzamiglio.

NENÊ FICA?

Referência técnica do Juventude, o meia-atacante Nenê ainda não comunicou o clube se vai jogar por mais uma temporada. O atleta está de férias, fora de Caxias do Sul e deve voltar nesta sexta-feira (13) para o jogo Lance de Craque, que ocorre no sábado (14), às 17h, no Estádio Alfredo Jaconi. O clube tem um otimismo da sequência do jogador em 2025.

— Em termos de marketing, conexão com o torcedor, conexão com a área externa, eu não me lembro de outro atleta que atuou tanto assim e ele tá sempre disposto a isso também, tu vê que não é algo forçado, é algo dele mesmo e quando isso é verdadeiro as pessoas sentem. Então ele pelo tamanho dele, por tudo que ele representa, a carreira que ele representa, onde o Juventude vai, tem pessoas querendo autógrafo, querendo camisa. É muito legal, eu não lembro de outro atleta que fez tanto pelo clube nesse aspecto — analisou o presidente do Juventude.

ORÇAMENTO PARA 2025

Nesta temporada, o orçamento do Juventude ficou na casa dos R$ 100 milhões, um salto significativo se comparado com o de 2023, na Série B, que passou dos R$ 20 milhões. Contudo, o valor ainda é bem menor se comparado com adversários diretos do Brasileiro. O Vitória, por exemplo, tinha um orçamento aprovado de 218 milhões para este ano.

Segundo o presidente do Juventude, o alviverde irá arrancar com a mesma projeção de 2024.