Confira os potes e prováveis adversários de Caxias e Juventude na Copa do Brasil 2025

Competição terá 92 equipes em 2025. Lívia Villas-Boas / CBF/Divulgação

A Copa do Brasil 2025 terá uma vez mais a presença da dupla Ca-Ju disputando a competição. Nesta temporada, o Verdão avançou até as quartas de final, quando caiu diante do Corinthians. Já o Grená parou na segunda fase, depois de perder nos pênaltis para o Bahia, no Centenário.

Com o fim das competições nacionais em 2024, já é possível traçar quem se classificou para o torneio, quais equipes entram diretamente na 3ª fase e como serão os potes do primeiro sorteio.

A classificação à Copa do Brasil ocorreu através dos campeonatos estaduais. As vagas na 3ª fase são para os clubes que vão disputar a Libertadores da América, para o Santos, campeão da Série B, o campeão da edição deste ano da competição, o Flamengo, além dos vencedores das Copas do Nordeste e Verde.

Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, São Paulo, Internacional, Corinthians, Bahia, Santos, Flamengo e Paysandu serão os times que entram na terceira fase. Como o Flamengo ficou em 3º, abriu uma vaga a mais via Brasileirão, que foi para o Cruzeiro. O Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, ficou em 4º, abrindo uma vaga a mais para o vice, CRB. Essas equipes só serão divididas em potes depois que acabarem as duas primeiras fases.

Serão 92 equipes disputando a competição, das quais 80 classificadas são divididas em oito potes, de acordo com o ranking da CBF, para definir os jogos da 1ª fase.

Desta forma, o Juventude estaria no pote A, ao lado de Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, América-MG, RB Bragantino, Vasco, Atlético-GO e Cuiabá. O Verdão teria como possíveis adversários os clubes do pote E: Sousa, Tocantinópolis, São Raimundo-RR, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre, Asa, União Rondonópolis, Gazin Porto Velho e Sergipe.

Já o Caxias ficaria no pote D, junto a América-RN, Manaus, São José-RS, Aparecidense, Retrô, Athletic, Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ. E o Grená teria como prováveis rivais os integrantes do pote H: Guarany-RS, Jequié-BA, Barcelona-BA, São Francisco-PA, Capital-DF, Independência-AC, União-TO, Dourados-MS, Barcelona-RO e Oratório-AP.

A primeira fase será em jogo único, com o time de menor pontuação no ranking da CBF sendo o mandante. Em caso de empate, o visitante se classifica. Os duelos com os 80 times serão definidos por sorteio em data ainda a ser confirmada pela entidade.

Confira os potes da dupla Ca-Ju e de seus possíveis rivais na 1º fase:

Pote A: Juventude, Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, América-MG, RB Bragantino, Vasco, Atlético-GO e Cuiabá

Pote E: Sousa, Tocantinópolis, São Raimundo-RR, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre, Asa, União Rondonópolis, Gazin Porto Velho e Sergipe.





Pote D: Caxias, América-RN, Manaus, São José-RS, Aparecidense, Retrô, Athletic, Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ

