Roger Machado analisa goleada sofrida pelo Inter: "Temos que mostrar algo diferente para o torcedor"

Artur fez o segundo gol dos cariocas no Nilton Santos.

O Inter deixou o Rio de Janeiro com uma goleada na bagagem. Com time misto, o Colorado viu o Botafogo fazer 4 a 0 no último domingo (11). Agora, são três jogos sem vencer e 11 gols sofridos nas três derrotas recentes (Corinthians, Atlético Nacional e Botafogo).