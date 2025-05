Após nova suspeita de participar de manipulação para apostas, Ênio não deve jogar mais pelo Juventude

Primeira suspeita ocorreu na partida com o Vitória, no dia 4 de abril. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ênio não deve jogar mais pelo Juventude. A segunda suspeita do atleta ter participado de manipulação de resultados para apostas no Brasileirão 2025 deve afastar de vez o atacante do elenco alviverde.

Oficialmente, o clube não confirmou nesta segunda-feira (12) o afastamento definitivo do jogador, mas emitiu uma nota dando indícios de que isso irá ocorrer.

O Juventude se manifestou afirmando que "diante da reincidência dos fatos publicamente divulgados e que motivaram a abertura de uma investigação por parte das autoridades competentes envolvendo o atleta Ênio, adotará, internamente, as medidas cabíveis".

O clube ainda reafirmou "seu total e irrestrito compromisso com a integridade, o jogo limpo e a ética". Além disso, confirmou se colocar à disposição das autoridades que investigam o caso.

Confira a nota do Juventude sobre o caso:

Segunda suspeita

Pela segunda vez no Campeonato Brasileiro 2025, a CBF recebeu um alerta de suspeita de manipulação. Contra o Fortaleza, foram registradas movimentações acima do considerado normal para um cartão para o jogador. Ênio foi amarelado ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, num carrinho violento em Lucas Sasha, próximo à lateral do gramado, no meio-campo.

Na estreia do Brasileirão, Ênio também foi apontado em esquema de manipulação para cartão. Ele recebeu um amarelo contra o Vitória, em 4 de abril, aos 36 minutos da etapa inicial, e o sistema detectou o mesmo volume acima do normal para apostas nesse mercado.

Ênio foi afastado, mas o Juventude o reintegrou ao elenco no dia 8 de abril. O atleta ficou de fora apenas da derrota para o Botafogo, por 2 a 0, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada. O verdão alegou que após amplas conversas com o atleta e com base nas informações às quais teve acesso, Ênio seguiria exercendo normalmente suas atividades.

Compra e novo contrato

No fim do mês de março, o Juventude acertou a compra de 50% dos direitos do atacante Ênio junto ao Amazonas. O contrato anterior era, por empréstimo, até o fim da atual temporada. O novo vínculo vai até o final de 2028. O Alviverde pagou cerca de R$ 1,2 milhão ao time do norte do país pelo extrema.

Dias após a renovação, a direção do Verdão chegou a negar uma proposta do Grêmio pelo atacante por considerar baixa. Ênio tem 17 jogos pelo clube em 2025, com dois gols e uma assistência.

Ainda não se sabe ao certo como o Juventude ira proceder a saída de Ênio, uma vez que o clube poderá não conseguir recuperar os valores investidos na aquisição do jogador, após esta suspeita.