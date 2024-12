Juventude busca renovar com meia, e volante recebe proposta do Vitória

Contrato de Jean Carlos com o Juventude chegou ao fim. Porthus Junior / Agencia RBS

Com ótimos números na temporada, o meia Jean Carlos terminou o Brasileirão em baixa. O atleta sofreu com algumas lesões e não conseguiu manter a regularidade na reta final do ano. Contudo, o atleta já tem em mãos uma proposta de renovação de contrato com o Alviverde.

O Juventude tem a intenção de permanecer com o atleta. Agora, cabe ao jogador e seu staff decidirem o seu futuro para o ano que vem. O atleta também tem sondagens de outros clubes, mas nenhum da Série A. O Vila Nova e o Remo procuraram informações do jogador, assim como o Shanghai Port, da China.

Antes de vir para o Estádio Alfredo Jaconi, Jean Carlos estava no Ceará. Neste ano, o atleta fez 44 jogos, com seis gols e 10 assistências com a camisa alviverde entre Gauchão, Copa do Brasil e Brasileirão.

Para o setor de criação, o técnico Fábio Matias tem apenas Mancada com contrato para o ano que vem. Nenê também encerrou seu vínculo e ainda não definiu se continuará atuando ou irá se aposentar.

VOLANTE RECEBE PROPOSTA

Outro nome que o Juventude busca renovação é do volante Ronaldo. Contudo, o clube da Serra terá concorrência. Conforme informação do ge.globo, o Vitória está disposto a levar o volante. O Leão tentou também o volante Jadson, mas ele tem multa rescisória para deixar o Jaconi.

Ronaldo chegou ao Juventude na janela do meio do ano. O atleta estava nos últimos três anos no futebol do Japão e vinha de oito meses sem atuar. O departamento de futebol do alviverde apostou em Ronaldo após a grave lesão no joelho do volante Caíque.