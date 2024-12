Lateral e centroavante permanecem no Juventude em 2025

Gilberto marcou 11 gols pelo Ju na atual temporada. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Em meio à reformulação no elenco do Juventude para 2025, dois atletas confirmaram a continuidade no Alfredo Jaconi. Por atingirem metas impostas no contrato, o lateral Alan Ruschel e o centroavante Gilberto voltarão a vestir a camisa alviverde na próxima temporada.

Um dos jogadores mais identificados com a camisa do Juventude, Alan, de 35 anos, é um atleta com voz ativa no vestiário, mesmo quando perdeu a titularidade na reta final do Brasileirão para Ewerthon.

Ruschel teve em 2024 a temporada em que mais vezes entrou em campo em sua carreira. Foram 48 jogos, um gol e três assistências. Esses números fizeram com que o lateral renovasse automaticamente o vínculo com o Verdão, de acordo com o que estava estipulado em contrato.

