Executivo do Juventude comenta sobre interesse em Bolasie e permanência de Nenê

Bolasie (11) fez dois gols no Alfredo Jaconi, na abertura do 2º turno. Celso da Luz / Assessoria / Criciúma

O período é de um mercado extremamente movimentado após a finalização da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Juventude trabalha intensamente para manter alguns atletas e buscar reposições para os que devem deixar o Alfredo Jaconi.

Em entrevista ao Central do Mercado, do ge.globo, o executivo de futebol do Juventude, Júlio Rondinelli, falou sobre o possível interesse do clube no atacante francês Yannick Bolasie, que se destacou no rebaixado Criciúma, com oito gols e quatro assistências.

— O Bolasie é interessante a relação que ele criou com o Nenê desde que nós nos enfrentamos. Fizemos uma consulta aos empresários, e a informação no Criciúma é que ele é um excelente profissional. Se a gente conseguir enquadrar no nosso orçamento é um dos nomes que a gente pode tentar sim — destacou Rondinelli.

Questionado sobre a permanência de Nenê, que pode adiar novamente a aposentadoria, o dirigente mostrou-se otimista:

— O Nenê foi o primeiro atleta que participei da contratação aqui no Juventude. Ele nos ajudou muito no clube até agora, na Série B e também nesta Série A. Ele é um ídolo em Caxias do Sul. Nós vamos construir com o Nenê e com o representante dele para dar sequência na carreira aqui em Caxias. Ele costuma dizer que o friozinho daqui o ajuda.