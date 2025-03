Após divulgação do áudio do VAR contra o Grêmio, Juventude demonstra indignação e contrariedade à análise da arbitragem

Lance polêmico decretou o gol gremista na semifinal do Gauchão. Reprodução / VAR

Após a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgar na tarde desta quinta-feira (6) os áudios da análise do VAR no gol polêmico marcado pelo Grêmio, o Juventude demonstrou toda sua indignação.

Em comunicado oficial, o Verdão manifestou "contrariedade e indignação com os critérios de avaliação do árbitro Anderson Daronco, bem como com os profissionais responsáveis pelo VAR, especialmente na figura do Sr. Caio Max Augusto Vieira".

Segundo o clube, o ponto crucial de contestação está na interpretação da arbitragem no lance de gol de Gustavo Martins, para o Grêmio, nos acréscimos, que decretou a disputa da vaga à final do Gauchão nos pênaltis.

— "Notoriamente, o atleta Gustavo Martins eleva seu pé em ação de finalização e divide jogada com o atleta Mandaca, que por sua vez ataca a bola com a cabeça. Há, portanto, uma dividida em contato intenso e inquestionável, que pode ser apurada em todos os ângulos utilizados – ou não – pelo VAR" — diz um trecho do comunicado.

Leia Mais OUÇA: áudio do VAR no polêmico gol do Grêmio contra o Juventude na semifinal do Gauchão

O Juventude ainda fala em "confusão" na decisão de Caio Max Vieira.

— "No entanto, há manifesta confusão na tomada de decisão do VAR: “O gol, para nós aqui, é legal. O jogador atinge, mas eu sugiro que você venha para validar, já que é o último lance”. Daronco, então, responde. “Não é o momento. Ou é gol ou não é gol”. O VAR, então, dá sequência, dizendo: “olha, pra mim o gol é legal, tá. O jogador que vai de encontro ao defensor, não há contato com ele. Não tem contato, Daronco”.

Por fim, a nota do clube ainda cita que pelo segundo ano seguido foi prejudicado pela arbitragem no Gauchão, e lembrou um pênalti não marcado em Gilberto na final de 2024.

— "Diante do exposto, o Esporte Clube Juventude entende que, pelo segundo ano consecutivo, foi prejudicado pela arbitragem no Campeonato Gaúcho. Em 2024, na final, diante do próprio Grêmio, na Arena, houve um lance claro de pênalti sobre o atleta Gilberto, em dividida com o goleiro. Na ocasião, o VAR nem ao menos analisou o lance que, após o jogo, ganhou espaço nos debates e, também, foi identificado como pênalti por analistas de arbitragem".

Confira a nota na íntegra:

Diante dos áudios publicados na tarde desta quinta-feira (06/03) pela CEAF da FGF, referentes ao VAR da partida entre Juventude e Grêmio, válida pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Esporte Clube Juventude vem a público manifestar sua total contrariedade e indignação com os critérios de avaliação do árbitro Anderson Daronco, bem como com os profissionais responsáveis pelo VAR, especialmente na figura do Sr. Caio Max Augusto Vieira.

O ponto crucial de contestação – dentre tantos que podem ser apontados – está na interpretação destes dois árbitros quanto ao lance de gol do Grêmio, aos 51 minutos do segundo tempo quando, notoriamente, o atleta Gustavo Martins eleva seu pé em ação de finalização e divide jogada com o atleta Mandaca, que por sua vez ataca a bola com a cabeça. Há, portanto, uma dividida em contato intenso e inquestionável, que pode ser apurada em todos os ângulos utilizados – ou não – pelo VAR.

No entanto, há manifesta confusão na tomada de decisão do VAR: “O gol, para nós aqui, é legal. O jogador atinge, mas eu sugiro que você venha para validar, já que é o último lance”. Daronco, então, responde. “Não é o momento. Ou é gol ou não é gol”. O VAR, então, dá sequência, dizendo: “olha, pra mim o gol é legal, tá. O jogador que vai de encontro ao defensor, não há contato com ele. Não tem contato, Daronco”.

O Esporte Clube Juventude entende que é imperativo identificar em todos os ângulos da jogada, um contato. Inclusive, uma análise minimamente atenta permite observar o rosto do atleta Mandaca apresentando a propagação do impacto causado pela perna do adversário. Não há absolutamente nada que possa, neste lance, sugerir que não houve contato, como apontado pelo VAR e confirmado por Daronco.

Tal irregularidade foi constatada por inúmeros analistas de arbitragem, que identificaram, no mínimo, “lance perigoso”. A própria IFAB (International Football Association Board), entidade responsável pelas regras do futebol, entende – conforme trecho abaixo – que bicicletas são permitidas, desde que não ofereçam nenhum tipo de risco para o adversário. Se há contato, há mais do que risco. Há uma ação faltosa.

“Faltas e incorreções: Jogar de maneira perigosa entende-se toda a ação de um jogador que, ao tentar jogar a bola, põe em risco a integridade física de alguém (incluindo ele próprio). O jogo perigoso é cometido na proximidade de um adversário, impedindo-o de jogar a bola por receio de ser lesionado. Os pontapés de “tesoura” ou de “bicicleta” são autorizados, desde que não constituam perigo para o adversário”.

Diante do exposto, o Esporte Clube Juventude entende que, pelo segundo ano consecutivo, foi prejudicado pela arbitragem no Campeonato Gaúcho. Em 2024, na final, diante do próprio Grêmio, na Arena, houve um lance claro de pênalti sobre o atleta Gilberto, em dividida com o goleiro. Na ocasião, o VAR nem ao menos analisou o lance que, após o jogo, ganhou espaço nos debates e, também, foi identificado como pênalti por analistas de arbitragem.