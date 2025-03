Adversário do Caxias na estreia da Série C anuncia novo treinador

Leston Junior comandará o Floresta pela terceira vez. Ronaldo Oliveira / Floresta EC / Divulgação

O Floresta, adversário do Caxias na estreia da Série C, confirmou, nesta quinta-feira (6), o seu novo treinador para a terceira divisão nacional. Trata-se de Leston Júnior, 44 anos, que estava no América-RN. A primeira rodada na competição será no dia 12 ou 13 de abril, no Estádio Centenário.

O treinador retorna ao clube após demissão de Marcelo Chamusca. Essa será a terceira passagem do profissional no clube. O Floresta disputou o quadrangular do rebaixamento e garantiu a permanência no Campeonato Cearense.

Leston Júnior foi o técnico do Floresta no acesso da Série D para a Série C, em 2020 e conquistou o vice-campeonato nacional. Depois, na segunda passagem pela equipe foi em 2022.

O treinador também conquistou acesso à Série B com o Tupi/MG em 2015 e foi campeão estadual com o Botafogo-PB em 2018.