Moraes rejeita no STF suspensão de ação penal contra Ramagem

Alexandre Ramagem se tornou réu por tentativa de golpe junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes votou contra a decisão aprovada pela Câmara dos Deputados que visa suspender o processo penal contra o núcleo 1 da trama golpista, que beneficiaria o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). A análise começou às 11h desta sexta-feira (9) no plenário virtual do STF.