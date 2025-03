José Caetano Setti, vice de futebol do Caxias, trabalha com o departamento de futebol nas contratações. Porthus Junior / Agencia RBS

Desde que o Caxias mudou sua diretoria executiva, o departamento de futebol e a comissão técnica, sempre foi externado nas entrevistas que o grande objetivo do clube da temporada é o acesso à Série B do Brasileiro. A palavra "obsessão" também já foi utilizada. Depois de chegar à semifinal do Gauchão e à segunda fase da Copa do Brasil, agora o foco será exclusivo na disputa da Série C. Para isso, reforços chegarão ao elenco grená.

A estreia na competição nacional será no dia 12 ou 13 de abril, contra o Floresta, no Estádio Centenário. Até lá, faltam ainda 38 dias. Nas próximas semanas, além dos trabalhos físicos, técnicos e táticos, o Caxias trabalha nos bastidores para contratar novas peças.

— Nós conversamos desde o início do Gauchão que precisaríamos reforçar o Caxias para a Série C. Nós não fizemos nenhuma loucura, não empilhamos jogadores, não fizemos contratações por fazer. E nós achávamos que íamos conseguir os objetivos com esse grupo que nós montamos. Realmente conseguimos — comentou José Caetano Setti, que completou:

— A gente vem mapeando, vem conversando Alguns fogem totalmente do patamar do dinheiro que o Caxias tem. Jogadores de Série C beliscando uma B que pedem R$ 60 mil, R$ 70 mil. E já vou avisando ao torcedor do Caxias: não tem como o Caxias impactar isso. Nós vamos arrumar uma encrenca lá na frente. Então, o Caxias tem trabalhado muito. Temos várias conversas em andamento e algumas bem adiantadas.

Atualmente, o elenco do Caxias conta com 29 jogadores, sendo 21 contratados para a atual temporada. O setor ofensivo é a prioridade na busca de reforços.

— Nós temos um grupo enxuto, ele é curto. Para aquele Gauchão curto, que estava aí, você dá conta. Mas, na Série C, se você trouxer e mandar embora, nós vamos ficar de novo. Se tiver alguma lesão. Então, nós precisamos. E, se tiver alguma coisa, daqui para a frente, vamos conversar nesta semana, a gente vai tentar. Agora, todo mundo sabe que até isso é difícil fazer no futebol. Nós temos que ter cuidado e em nenhum momento, esquecer que nós precisamos reforçar o Caxias para a Série C — comentou Setti, que finalizou:

— Nós precisamos de um centroavante, de atacantes. Precisamos, de repente, de um volante. Estamos olhando tudo o que aconteceu com o Caxias, com carinho. A gente está observando esses jogos importantes, difíceis, nos mostraram muita coisa. Nós temos que aproveitar tudo que tem de bom, tudo que a gente pode fazer para melhorar, para que possamos fazer uma Série C dentro do nosso sonho, o sonho do torcedor, que é a Série B.

Durante o Campeonato Gaúcho, o Caxias encontrou muitas dificuldades no setor ofensivo. Vários jogadores se machucaram e as opções ficaram limitadas. Para o Série C, o objetivo é ter uma quantidade e qualidade maiores nesse setor.