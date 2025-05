Sonda soviética vai atingir a Terra neste sábado? Veja as previsões e o que pode acontecer no Brasil

Uma sonda soviética lançada há mais de 50 anos deve reentrar na atmosfera terrestre neste fim de semana . De acordo com as previsões mais recentes, a Kosmos 482 deve cair em áreas oceânicas na madrugada de sábado (10).

A última previsão da Agência Espacial Europeia (ESA, em inglês), publicada antes das 10h desta sexta-feira (9), é de que a queda ocorra às 3h26min de sábado , no horário de Brasília. A margem de erro no horário da queda é de, aproximadamente, 4h35min. Ou seja, o horário da queda está entre às 23h15min desta sexta e às 7h57min de sábado .

Corredor de risco e o Brasil

O especialista afirma que a órbita atual da sonda passa por muitas regiões habitadas entre as latitudes 52°N e 52°S, o que inclui partes da América do Sul, África, Sudeste Asiático, Europa, Austrália e América do Norte. Duas linhas do corredor de risco estipulado pela ESA passam sobre o Brasil, abrangendo áreas do norte e da faixa leste do país.