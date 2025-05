Fila de navios antes da saída das multinacionais petrolíferas na Venezuela

Uma fila de navios aguardava sua vez para carregar petróleo nesta sexta-feira (9) no Lago de Maracaibo, duas semanas antes de as multinacionais petrolíferas que operam na Venezuela encerrarem suas atividades devido às sanções dos Estados Unidos.

A AFP constatou a presença de ao menos sete petroleiros na baía do Lago de Maracaibo (Zulia, oeste), que esperavam para acessar os cais da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), localizados nesta região onde a exploração petrolífera no país teve início há mais de um século.

No último dia 26 de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o fim de uma licença concedida à Chevron em novembro de 2022 durante o governo de Joe Biden, em uma flexibilização do embargo imposto à Venezuela em 2019.

A Venezuela planeja manter a produção nos blocos petrolíferos que até agora operava em parceria com a empresa americana Chevron, disse o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, no último dia 5 de maio.

A Chevron operava em sociedade com a estatal PDVSA em quatro projetos.

No entanto, Maduro assegurou que seu governo cumprirá os compromissos firmados com a Chevron.

No final de março, Trump ameaçou os países que comprarem petróleo ou gás venezuelano com uma tarifa adicional de 25% em suas transações comerciais com os Estados Unidos.