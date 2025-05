Técnico do Caxias projeta time mais agressivo para enfrentar o Retrô

Centroavante Welder marcou dois gols contra o Figueirense. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias deverá ter a mesma formação que venceu o Figueirense para enfrentar o Retrô, domingo (11), às 16h30min, no Estádio Centenário. O penúltimo treino foi realizado na manhã desta sexta-feira (9), no CT Baixada Rubra.

Após a atividade, o treinador concedeu entrevista coletiva. Entre os pontos abordados, a bola aérea defensiva. O técnico afirmou que a correção passa pelos treinamentos e pelos jogos:

— Retomamos de novo a nossa bola parada, temos que repetir, repetir, repetir sempre, não tem outra alternativa. Eu não vejo outro meio assim da gente evoluir como equipe, se não for nos estudar, colocar a bunda lá no banco, no vestiário, nos observar, nos estudar, nos aperfeiçoar visualmente para depois chegar no campo e praticar — analisou Júnior Rocha, que projetou um Caxias mais agressivo no domingo:

— Os atletas tem assimilado bem, do jogo para o Guarani a gente já teve uma evolução, mas eu acho que para essa partida vamos ser um pouco mais agressivos em termos de saída de trás, em termos de gatilho de pressão, para tentar roubar essa bola no campo do adversário e não trazer o adversário tanto para o nosso campo.

WELDER E MAIS 10

O time do Caxias não deve ter alterações para o compromisso da quinta rodada da Série C. O técnico confirmou que o centroavante Welder, autor de três gols na competição começa entre os titulares:

— O que acontece no treino vai acontecer no jogo, salvo as exceções aí, e o Welder é o titular do nosso time, fez por merecer, já entrou bem aqui no Guarani, no nosso primeiro jogo, deu sequência no ótimo jogo que ele fez em Florianópolis, marcando dois gols, e com certeza segue como titular — garantiu o comandante grená.