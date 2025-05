Bad Bunny é um dos artistas mais ouvidos do mundo nas plataformas de streaming de música. DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES / AFP

Bad Bunny, porto-riquenho, sensação do reggaeton e do pop latino, virá para o Brasil no próximo ano. A venda geral dos ingressos para as apresentações começa nesta sexta-feira (9).

Parte da turnê Debí tirar más fotos, o show na Arena Palmeiras (Allianz Parque), em São Paulo, está marcado para o dia 20 de fevereiro de 2026 e, por enquanto, é a única apresentação marcada para o Brasil.

No último domingo (4), o perfil do estádio alimentou os rumores sobre o show ao publicar uma imagem de duas cadeiras brancas de plástico, parecidas com as da capa do último álbum, DtMF e marcando o perfil oficial do cantor.

Como comprar ingressos para o show do Bad Bunny?

Ingressos estão disponíveis para a venda geral no site da Ticketmaster desde às 10h desta sexta-feira (9). Para quem quiser comprar de forma presencial, sem a necessidade do pagamento de taxas impostas pelo site, a bilheteria oficial fica no Estádio do Morumbis (Praça Roberto Gomes Pedrosa, s/n, em frente à praça), em São Paulo, aberta das 11h às 17h.

A partir de sábado (10), os ingressos também serão vendidos no quiosque da Ticketmaster no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103), na capital paulista.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos custam de R$ 535 a R$ 1075, a depender do setor, enquanto a meia-entrada parte de R$ 267,50, podendo chegar a R$ 537,50. Esses valores não incluem as taxas de serviço do site.

Cadeira superior: R$ 267,50 meia-entrada e R$ 535,00 inteira

R$ 267,50 meia-entrada e R$ 535,00 inteira Pista comum: R$ 297,50 meia-entrada e R$ 595,00 inteira

R$ 297,50 meia-entrada e R$ 595,00 inteira Cadeira inferior: R$ 437,50 meia-entrada e R$ 875,00 inteira

R$ 437,50 meia-entrada e R$ 875,00 inteira Pista premium: R$ 482,50 meia-entrada e R$ 965,00 inteira

R$ 482,50 meia-entrada e R$ 965,00 inteira Pit 1 (right): R$ 537,50 meia-entrada e R$ 1.075,00 inteira

R$ 537,50 meia-entrada e R$ 1.075,00 inteira Pit 2 (left): R$ 537,50 meia-entrada e R$ 1.075,00 inteira

Quem é Bad Bunny?

A apresentação ocorrerá no dia 20 de fevereiro de 2026 no Allianz Parque. Bad Bunny / Divulgação

Benito Antonio Martínez Ocasio, 30 anos, nasceu em Vega Baja, Porto Rico. Começou sua carreira em 2013 e adotou o nome artístico inspirado em uma foto de infância em que aparece vestido de coelho com expressão séria.

Ele se destacou rapidamente e foi o artista mais ouvido do mundo no Spotify por três anos consecutivos (2020 a 2022).

Seu álbum El Último Tour del Mundo entrou para a história como o primeiro disco inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200.

Apesar de nunca ter feito um show no Brasil, o porto-riquenho sempre esteve no radar dos fãs brasileiros. Segundo a Billboard, ele foi o primeiro latino a entrar no Hot 100 brasileiro com uma música solo, sem participação de artistas locais.