SAF e estrutura de ponta: conheça o Retrô, adversário do Caxias na quinta rodada da Série C

Equipe realiza treinamentos em um CT próprio. Retrô / Divulgação / Assessoria

O Caxias vai enfrentar neste domingo (11), às 16h30min, um dos novatos do futebol brasileiro na Série C. Campeão da temporada de 2024 da Série D, o Retrô Futebol Clube Brasil nasceu em 2016 e tem como símbolo a fênix. O clube surgiu como empresa e virou SAF em 2023. O acionista majoritário é Laércio Guerra, do setor da educação do Nordeste.

— O Retrô nasceu de um sonho em investir num projeto social que alcançasse crianças de baixa renda atreladas ao esporte, mais precisamente o futebol, que é minha paixão desde a infância — declarou o presidente ao site do clube.

O dirigente se espelha em Eurico Miranda, histórico cartola do futebol brasileiro. Guerra comanda o time que sonha em jogar uma Série A do Brasileirão até 2028.

A sede do Retrô fica em Aldeia dos Camarás, no município de Camaragibe, região metropolitana do Recife-PE. O time manda seus jogos na Arena Pernambuco, sede da Copa de 2014 no Brasil. O foco é na formação de atletas, mas para isso existe um grande trabalho social por trás:

— As crianças e adolescentes são acompanhados a partir de oito anos. Desde o seu engajamento, a permanência no projeto pode manter-se até a idade de 18. Nessa faixa de oito a 18 anos, eles passam por avaliações técnicas da equipe multidisciplinar que acompanha os seus desenvolvimentos físicos, psicológico, social — descreve o clube em seu site.

Na temporada de 2019, o Retrô subiu para a elite do futebol pernambucano e não para de crescer. Na Série C, a folha salarial fica entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão.

Em recente entrevista ao Globo Esporte, o presidente do Retrô revelou que o orçamento de 2024 ficou em R$ 12 milhões, mas o clube arrecadou somente R$ 8 milhões. Então, o déficit foi de R$ 4 milhões. Chegando na Série B, ele projeta ficar no zero a zero e não ter déficit orçamentário anual.

Desde a sua formação, o clube já negociou 113 atletas até o ano passado, sendo 17 operações de venda que geraram R$ 4 milhões ao clube.

ESTRUTURA

Clube investiu milhões em seu novo CT, que recebe competições de base para revelar atletas. Retrô / Divulgação / Assessoria

O Retrô tem uma estrutura de dar inveja a muitos clubes do cenário brasileiro de divisões superiores. O clube do Nordeste conta com dois Centros de Treinamentos. O primeiro tem uma quadra poliesportiva, salas de apoio para atendimento médico, nutricional e sala de reuniões.