Último treino do Juventude em Fortaleza mantém mistério na escalação para partida deste sábado

Técnico Fábio Matias perdeu dois atletas lesionados para a partida com o Fortaleza. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O Juventude encerrou a preparação para encarar o Fortaleza com uma atividade no hotel onde a delegação alviverde está concentrada desde a madrugada desta sexta-feira (9). Para voltar a vencer no Brasileirão 2025 depois de quatro rodadas, o técnico Fábio Matias deverá promover novas mudanças na equipe.

O zagueiro Marcos Paulo e o meia Nenê chegaram a ser testados no time principal durante as atividades da semana. Mas os dois estão fora do duelo com o Leão cearense. O defensor sentiu dores no posterior da coxa direita e será reavaliado em Caxias do Sul. Já o camisa 10 teve uma lesão na panturrilha e deve ser desfalque por pelo menos duas semanas.

Na zaga, Wilker e Abner disputam uma vaga, já que Rodrigo Sam, preservado diante do Atlético-MG, deve iniciar o confronto.

No sistema ofensivo, Jean Carlos pode perder a vaga para Batalla, pois o treinador tenta reviver os melhores momentos da equipe na temporada, quando atuou com três atacantes.

— O Batalla é um jogador decisivo. O Jean também é um jogador que tem características muito boas. Mas o Batalla, no momento que ele entra no jogo também, ele nos dá coisas muito boas. Ele nos dá uma capacidade de decisão maior, ele dá uma chegada, dá um passo para um — revelou Fábio Matias.

Sendo assim, uma provável formação alviverde terá: Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Wilker (Abner) e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla, Ênio e Gilberto (Taliari).

Cuidados com Caíque

Depois de quase nove meses sem atuar, o volante Caíque voltou a campo aos 23 minutos do segundo tempo diante do Galo. Mas segundo o treinador alviverde, o atleta sentiu um pouco e ainda não vai começar entre os titulares.