Caxias x Retrô: onde assistir, horário e escalações pela Série C

Jogo acontece no Estádio Centenário. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Vai começar a quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Caxias enfrenta o Retrô, neste domingo (11), às 16h30min, no Estádio Centenário. O time de Júnior Rocha busca a terceira vitória seguida sob o comando do treinador.

Uma vitória grená, combinada com outros resultados, pode colocar o Caxias na liderança da competição ao final da rodada.

Prováveis Escalações:

CAXIAS: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Douglas Skilo e Welder. Técnico: Júnior Rocha

RETRÔ: Fabián Volpi; Gedeilson, Claudinho, Rayan e Salomão; Jonas, Richard Franco e Radsley; Mike (Fernandinho), Maycon Douglas e Fialho. Técnico: Milton Mendes

Arbitragem para Caxias x Retrô

Kleber Ariel Goncalves Silva, auxiliado por Weber Felipe Silva e Roberto Rivelino dos Santos Junior. Trio paranaense. Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian-RS.

Onde assistir a Caxias x Retrô

Nosso Futebol + anuncia a transmissão com imagens do confronto.

Como chegam

O Caxias chega embalado, após duas vitórias seguidas na Série C do Campeonato Brasileiro. O time grená venceu o Guarani e o Figueirense, ambos sob o comando do técnico Júnior Rocha. Com isso, chegou ao quarto lugar na classificação com nove pontos em 12 disputados.

Ao final da quinta rodada, o Caxias pode assumir a liderança da Série C. Para isso, precisa vencer o Retrô e torcer por um tropeço do Maringá diante do CSA e um empate no jogo entre Ituano e Ponte Preta.

Já o Retrô é um dos maiores investimentos da Série C. O time pernambucano ocupa a 12ª colocação com quatro pontos. Na rodada anterior, foi derrotado pelo Floresta-CE, por 1 a 0, fora de casa. No elenco do adversário grená, alguns conhecidos do Caxias.

O goleiro é Fabian Volpi, titular no acesso para a Série C. Outro nome é o atacante Fernandinho, 39 anos, que já atuou em São Paulo, Grêmio e Flamengo. Ele é dúvida para o jogo, porque se recupera de uma lesão.