Morre, aos 103 anos, a sobrevivente do Holocausto Margot Friedländer: "Voz importante da história contemporânea"

A alemã Margot Friedländer, sobrevivente do Holocausto e uma das testemunhas mais proeminentes dos horrores do nazismo , morreu nesta sexta-feira (9), aos 103 anos, em Berlim, onde nasceu, anunciou a fundação que leva o seu nome.

"Com a sua morte, a Alemanha perde uma voz importante da história contemporânea", manifestou a fundação. "Desde o seu retorno à sua cidade natal, depois de mais de seis décadas no exílio em Nova York, essa cidadã honorária de Berlim esteve comprometida incansavelmente com a reconciliação e a memória", completa o texto.