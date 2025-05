Instituto do Câncer Infantil terá sede ampliada com apoio do governo estadual

Referência nacional no tratamento de crianças e adolescentes, o Instituto do Câncer Infantil (ICI) celebrou nesta sexta-feira (9) um convênio com o governo do Estado para a ampliação de sua sede. O investimento será de R$ 4,3 milhões, sendo R$ 2 milhões aportados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).