FGF divulga tabela básica do Gauchão 2025. Confira quando será o clássico entre Caxias e Juventude

Competição mudou de fórmula em 2025. Gustavo Garbino / FGF / Divulgação

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou na manhã desta terça-feira (10) a tabela de jogos do Campeonato Gaúcho 2025. A competição inicia na quarta-feira, dia 22 de janeiro, e termina no dia 16 de março. As datas e horários dos duelos ainda não foram confirmados.

O primeiro jogo em Caxias do Sul será do Juventude. O Verdão recebe o Ypiranga, pela 1ª rodada do Estadual. Depois, o time de Fábio Matias visita o Inter e enfrenta o Guarany de Bagé, no Alfredo Jaconi. O clássico Ca-Ju ocorre pela 4ª rodada, no Estádio Centenário. Na sequência, o Alviverde recebe Grêmio e São José e fecha sua participação na 1ª fase com dois jogos fora de casa, diante de Avenida e Pelotas.

Leia Mais Caxias e Juventude conhecem adversários e nova fórmula do Gauchão 2025

Já o Caxias larga na competição com duas partidas fora de casa diante do novato Monsoon e do atual heptacampeão, o Grêmio. O primeiro jogo grená no Centenário será pela 3ª rodada diante do Brasil-Pel. Logo após, os comandados de Luizinho Vieira terão o clássico Ca-Ju, em casa, saem para encarar o Avenida; pela sexta rodada o adversário do Caxias será o São Luiz, em Caxias do Sul, e nas duas últimas rodadas, o Grená visita o Guarany, em Bagé, e fecha a 1ª fase diante do São José, no Centenário.

Pelo sorteio, o Caxias ficou no Grupo B, que teve o Inter como cabeça de chave, e conta ainda com Pelotas e Ypiranga. Já o Juventude, na condição de cabeça de chave, ficou no Grupo C junto com Monsoon, Brasil-Pel e São Luiz. O grupo A está formado por Grêmio, São José, Guarany de Bagé e Avenida.

Pelo novo regulamento, as equipes de cada grupo jogam diante dos rivais das outras chaves, totalizando oito jogos na primeira fase. Não há enfrentamento contra adversários do mesmo grupo.

Os líderes e mais o melhor segundo colocado geral classificam-se para a fase seguinte. As semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida de volta. Do 5º ao 8º lugar as equipes decidem uma vaga à Copa do Brasil em dois mata-matas na denominada "Taça Farroupilha". E os clubes que terminarem do 9º ao 12º lugar fazem um quadrangular para a definição dos dois rebaixados.

Confira a tabela básica do Gauchão 2025:

Jogos iniciam no dia 22 de janeiro. FGF / Divulgação