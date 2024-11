Sorteio definido Notícia

Caxias e Juventude conhecem adversários e nova fórmula do Gauchão 2025

Grenás estão no Grupo B ao lado de Inter, Pelotas e Ypiranga; Alviverdes ficaram no Grupo C, com Monsoon, Brasil-Pel e São Luiz. Equipes enfrentam apenas adversários de outras chaves. Competição inicia no dia 22 e janeiro

