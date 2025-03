Presidente do Juventude participa de Conselho Técnico com demais clubes da Série A. Saiba as novidades do encontro

Encontro ocorreu na sede da CBF nesta quarta-feira (12). Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Nesta quarta-feira (12), os representantes dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e dirigentes da CBF se reuniram na sede da entidade para aprovar novidades para a edição de 2025. O Juventude esteve representado pelo presidente Fábio Pizzamiglio.

Algumas das novidades apresentadas no encontro realizado no Rio de Janeiro foram a formação de um Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais de Arbitragem, o Sistema de Bolas Múltiplas (novo método para repor bolas), a paralisação da competição durante o Mundial de Clubes e a adoção do Protocolo Global de Combate ao Racismo.

O Brasileirão terá 10 meses de duração, com início no dia 29 de março e término em 21 de dezembro. O Ju estreia em casa, diante do Vitória.

Confira as novidades do encontro:

Comitê Consultivo Internacional de arbitragem: O grupo vai avaliar as decisões tomadas pelos árbitros na competição. O Comitê é formado pelo italiano Nicola Rizolli, que apitou a final da Copa do Mundo de 2014, o argentino Nestor Pitana, árbitro da final da Copa do Mundo de 2018, e o brasileiro Sandro Meira Ricci, que trabalhou nas Copas de 2014 e 2018.

O órgão faz parte da estrutura da nova Comissão de Arbitragem. A equipe técnica multidisciplinar contará com nomes como Rodrigo Cintra, Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Câmara Bezerra, Eveliny Almeida e Emerson Filipino Coelho.

Sistema de bolas múltiplas: Novo método de reposição de bola. É usado na Premier League para que os jogos tenham mais tempo de bola rolando. O sistema funcionará da seguinte forma: 16 bolas serão posicionadas em torno do gramado, em cones, e o jogador apenas "retira" a bola do suporte. O gandula tem apenas o papel de repor as bolas nesses suportes.

Data Fifa: Pela terceira vez na história, o Brasileirão 2025 será paralisado durante os períodos de Data Fifa. Além dos jogos não serem realizados durante as partidas da Seleção Brasileira, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas.

Mundial de Clubes: Para evitar conflitos com o Mundial de Clubes da Fifa, que vai acontecer de 15 de junho a 13 de julho, o Brasileirão será paralisado neste período. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo vão disputar a competição da Fifa nos Estados Unidos. Enquanto estes clubes estiverem no torneio da Fifa, os demais poderão fazer intertemporadas ou excursões pelo exterior.

Protocolo Global de Combate ao Racismo: A competição adotará o protocolo Antirracista implementado pela Fifa. O procedimento de três etapas criou um gesto global contra o racismo no futebol. Consiste em cruzar os braços em forma de "X" para denunciar um ato de cunho racista e pode ser sinalizado por árbitros, jogadores ou oficiais da competição. Atletas e oficiais devem comunicar ao árbitro por meio do gesto.

Limite de estrangeiros: Os clubes poderão inscrever até nove jogadores de fora do país. Foi mantido o número aprovado em 2024.

Protocolo de concussão: O Protocolo de Concussão da CBF será também adotado no Brasileirão. O protocolo estabelece uma substituição extra caso um jogador sofra uma concussão devido a um choque na cabeça. Se necessário, o médico da equipe, que é o único responsável por diagnosticar a lesão, deverá informar a arbitragem utilizando um cartão vermelho.

A substituição extra prevista no protocolo só pode ser utilizada uma vez por cada time que está em campo. O atleta substituído deverá ficar afastado pelo período mínimo de 5 dias a partir do momento do traumatismo craniano.

Bola da competição: A bola oficial do Brasileirão 2025 será a Nike Flight 25, que neste ano terá um novo desenho.

Sistema de disputa: não sofreu alteração. Serão 19 datas no primeiro turno e outras 19 no returno, ao longo de dez meses, com a 38ª e última rodada prevista para o dia 21 de dezembro.