Presidente do Juventude avalia reunião entre clubes na CBF: "Essa união das ligas foi o mais forte" 

O Conselho Técnico realizado entre representantes de clubes da Série A e dirigentes da CBF, nesta quarta-feira (12), no Rio de Janeiro, apresentou algumas novidades para a disputa do Brasileirão.

E de acordo com o presidente Fábio Pizzamiglio, que representou o Juventude no encontro, o ponto principal da reunião foi a aproximação entre os clubes que integram a Liga Forte União e a Libra.

— Foi uma reunião muito positiva, justamente pelo que começou já com a união de todos os clubes, sem aquela rivalidade que a gente estava tendo com relação às duas ligas (Forte União e Libra). Ontem (terça-feira), houve uma reunião com a maioria dos clubes da Série A e, independente de qual liga, a gente já encaminhou algumas requisições e a CBF acolheu na grande maioria. E algumas requisições nossas ainda vão ser analisadas, mas acho que essa união das ligas foi o mais forte aí no encontro — avaliou o mandatário alviverde, que completou sobre uma possível junção das ligas no futuro: