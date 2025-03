Confiante após derrubar tabu, Caxias Basquete recebe o São Paulo no Ginásio do Sesi

Equipe de Rodrigo Barbosa ocupa a 16ª colocação no NBB Porthus Junior / Agencia RBS

Com a confiança em alta após derrotar o Flamengo pela primeira vez na história do NBB, o Caxias Basquete terá mais dois compromissos no Ginásio do Sesi nesta semana. Os jogos contra o São Paulo, nesta quinta-feira (13), às 20h, e diante do Paulistano, no sábado (15), às 17h, são fundamentais para a equipe encaminhar sua vaga aos playoffs.

— Teve um aspecto importante antes do jogo contra o Flamengo, com duas semanas e meia de treinamentos. Agora, temos uma sequência de jogos até o final da primeira fase. Temos que ter os pé no chão. Foi bom ganhar do Flamengo, mas já foi. Temos que repetir tudo, nível de concentração, de preparação para o jogo, de intensidade, de aproveitamento, para poder chegar no jogo contra o São Paulo e buscar a vitória — avaliou o técnico Rodrigo Barbosa.

No momento, o Caxias ocupa a 16ª colocação, no limite da zona de classificação. Porém, tem mais partidas a disputar do que todos os rivais da parte de baixo da tabela. Até aqui, são oito vitórias em 25 jogos. Ainda estam nove duelos. Atrás na tabela estão Botafogo e Fortaleza, que também têm oito triunfos, mas em 26 e 28 partidas, respectivamente.

Se vencer no Sesi, o time de Rodrigo Barbosa igualará as nove vitórias de Pato e Mogi, que também estão na disputa direta pela vaga nos playoffs. O São Paulo, adversário desta quinta-feira, é o 13º colocado, com 11 resultados positivos. Ou seja, pode tornar-se outro adversário direto na briga por uma melhor colocação na tabela.

Nos últimos 10 jogos, o Tricolor paulista venceu apenas um, e segue com os desfalques do armador Ricardo Fischer, do ala/pivô Tyrone e do pivô Faverani.

— O jogo de basquete não se vive do que já foi. É um jogo em que se vive do momento, é tudo muito rápido, as decisões são tomadas em segundos, milésimos de segundo. Temos de buscar o mesmo nível de concentração, de percepção e de confiança que tivemos contra o Flamengo. Precisamos buscar isso em todos os jogos que temos pela frente — destacou Barbosa.