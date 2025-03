Ala do Caxias Basquete é convidado para Torneio de 3 Pontos do Jogo das Estrelas do NBB

A Liga Nacional de Basquete divulgou os participantes do Torneio de 3 Pontos do Jogo das Estrelas 2025 do NBB , que ocorre nos dias 21 e 22 de março na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Dentre eles, o norte-americano Shamell, ala do Caxias Basquete.

Uma das atrações do primeiro dia, os confrontos de arremessos do perímetro são realizados desde a primeira edição do Jogo Das Estrelas, em 2009. A tradicional disputa começa às 19h e tem transmissão do Sportv, ESPN e YouTube do NBB. O duelo entre as principais estrelas do basquete brasileiro acontece no dia seguinte, às 17h.