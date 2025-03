México entrega à Guatemala um dos traficantes mais procurados nos EUA

O guatemalteco Aler Baldomero Samayoa, líder de um cartel das drogas local e um dos 100 homens mais procurados nos Estados Unidos, foi preso no México e transferido para a Guatemala nesta quarta-feira (12), uma ação aplaudida por Washington.

O ministro do Interior da Guatemala, Francisco Jiménez, identificou Samayoa como "o principal líder" do cartel "Los Huistas", e publicou na rede social X fotos que o mostram sendo escoltado por policiais.

Número 1 da lista dos mais procurados na Guatemala e com pedido de extradição feito pelos Estados Unidos, Samayoa foi entregue pelas autoridades mexicanas à polícia guatemalteca na pista da força aérea da capital.

Uma investigação revelou que Samayoa liderava "uma organização de tráfico de drogas em larga escala" para distribuir a cartéis mexicanos "toneladas de cocaína" que chegam à Guatemala procedentes da América do Sul, que eram enviadas, em seguida, para os Estados Unidos, segundo autoridades.

Em 2022, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas aos membros do "Los Huistas", um cartel originário do departamento (província) de Huehuetenango, na fronteira com o México.