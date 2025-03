Com retorno de goleiro e ausências, Caxias testa equipe para jogo-treino contra o Criciúma

Thiago Coelho ficará à disposição para a estreia na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias segue na primeira semana de intertemporada visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (12), o time grená realizou treinamento no CT Baixada Rubra. Primeiro uma atividade física e depois um trabalho técnico e tático.

O lateral-direito Ronei, o lateral-esquerdo Kelvyn e o atacante Welder realizaram apenas corridas ao redor do gramado. O atacante Gabriel Lima realizou tratamento. Todos sentem desconfortos musculares e foram preservados das atividades e realizaram trabalhos com a fisioterapia.

A boa notícia, nos últimos dias, é o retorno aos treinos do goleiro Thiago Coelho. Ele sentiu o joelho esquerdo na véspera da segunda rodada do Gauchão diante do Grêmio. Ele teve uma lesão de menisco e passou por uma artroscopia. Depois de mais de quatro semanas, voltou aos trabalhos com bola e deve estar à disposição para a Série C.

Na atividade desta quarta-feira, o time que iniciou o treinamento em campo reduzido teve: Victor Golas (Matheus Emiliano); Thiago Ennes, Alisson, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Pedro Cuiabá, Vini Guedes, Mantuan e Tomas Bastos; Iago e Calyson.