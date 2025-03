Chefe da Casa Civil diz que mulheres são líderes natas

Nada como uma sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher para levar descontração ao Legislativo. Ao chegar para a entrega dos troféus Mulher Cidadã a 11 personalidades, o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, encontrou as deputadas estaduais Silvana Covatti (PP), Adriana Lara (PL) e Eliana Bayer (Republicanos). Uma das deputadas brincou que Artur ficaria mais bonito entre elas.

— Mais radiante, com certeza. Afinal, as mulheres são líderes natas — respondeu o chefe da Casa Civil, a quem cabe a interlocução com o Legislativo na votação de projetos.