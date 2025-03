"Precisamos encarar cada partida como uma decisão", diz Shamell após vitória do Caxias Basquete sobre o Flamengo

Shamell (D) liderou a equipe caxiense com 20 pontos Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete conquistou uma das vitórias mais relevantes de sua história no NBB. Na quarta-feira (5), a equipe do técnico Rodrigo Barbosa derrotou o Flamengo, por 85 a 82, e retornou à zona de classificação aos playoffs. Foi o primeiro triunfo da história do Gambas sobre o rubro-negro carioca na competição.

O cestinha da noite foi Shamell, com 20 pontos. Vini Chagas anotou 18 e Léo Cravero contribuiu com 16 pontos e sete rebotes. Após a partida, o norte-americano elogiou a postura do time em quadra.

— Foi uma vitória incrível, fruto de um esforço coletivo. Temos nove jogos pela frente e estamos na briga pelos playoffs, então precisamos encarar cada partida como uma decisão — avaliou o norte-americano, que fez questão de elogiar os atletas mais jovens do elenco:

— O time vem treinando muito bem, e hoje (quarta-feira) tivemos grandes atuações, como a do Gabriel, que entrou e marcou bem, do Léo, que apareceu em momentos decisivos, do Fabrizzio, e do Luan, que fez seus primeiros pontos no NBB deste ano. Mas ainda não conquistamos nada, seguimos na luta. Essa vitória mostra que acreditamos no nosso potencial e que podemos competir de igual para igual com qualquer equipe, desde que estejamos focados.

O técnico Rodrigo Barbosa relembrou o duelo equilibrado que o Caxias fez com o Flamengo na edição passada, quando perdeu no último segundo, e valorizou a evolução do time após as semanas de treinamentos.

— No ano passado, batemos na trave, no último segundo, e hoje foi mais um jogo muito difícil contra um time montado para ser campeão do NBB. Mas nos comportamos bem, e as semanas de trabalho foram fundamentais para termos mais consistência. Mesmo sem o Betinho, que é um jogador importante para a nossa equipe, todos brigaram pelo jogo e contribuíram de alguma forma para essa vitória. O NBB é um campeonato extremamente equilibrado, e precisamos seguir trabalhando para buscar ainda mais — projetou o treinador.

Com a vitória, o Caxias ocupa a 16ª colocação, com 32% de aproveitamento. São 25 jogos, com oito vitórias e 17 derrotas. Nas últimas cinco partidas no Sesi foram quatro triunfos, que recolocaram a equipe na briga pelos playoffs.