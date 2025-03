Athletic x Grêmio na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Grêmio derrotou o Athletic pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (12), e avançou para a terceira fase da competição. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.

A classificação veio após empate em 3 a 3 no tempo normal com o Athletic. Braithwaite, João Lucas e Arezo marcaram os gols gremistas da noite.

Nos pênaltis, vitória do Tricolor por 8 a 7. Wagner Leonardo, Jemerson, Arezo, Cristian Olivera, Dodi, Camilo, Gustavo Martins e João Lucas converteram para o Grêmio.

David Braga, Fumaça, Yuri, Wesley Gasolina, Mateus Gonçalves, Neto Costa e Amorim fizeram para o Athletic. Na terceira cobrança da série alternada, o Tricolor conseguiu a classificação. João Lucas fez o gol e Gabriel Grando defendeu a cobrança de Edson.

O jogo entre Athletic e Grêmio ocorre no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, no interior de Minas Gerais. Quem vencer avança à terceira fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. A classificação para a terceira fase vale R$ 2.315.250,00 a mais nos cofres.

O Athletic poupou titulares e venceu o Uberlândia no jogo de ida da final da Copa Inconfidência no último final de semana. O técnico Roger Silva, assim, tem elenco completo para enfrentar o Grêmio.

Já o Grêmio, abalado pela derrota no Gre-Nal de ida da decisão do Gauchão, busca uma reação para a partida de volta. Gustavo Quinteros, que cumpriu suspensão no clássico, está de volta à casamata.