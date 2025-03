Ouça os gols da vitória do Juventude na estreia do Brasileirão

Gabriel Taliari chegou ao seu 10º gol vestindo a camisa do Verdão.

O Juventude derrotou o Vitória por 2 a 0, neste sábado (29), na estreia do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Verdão garantiu os três primeiros pontos da competição e manteve os 100% de aproveitamento no Estádio Alfredo Jaconi.