Quinteros indica "rodízio" entre capitães no Grêmio: "Características de liderança distintas"

O técnico Gustavo Quinteros deve fazer uma espécie de "rodízio" entre os capitães do Grêmio no Brasileirão. Neste sábado (29), na vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1 , foi Edenilson quem vestiu a braçadeira.

Na entrevista coletiva, o argumento do treinador para defender a alternância foram as "características" dos jogadores:

Quinteros afirmou que vai buscar "dois ou três jogadores" para dividr a tarefa entre os compromissos do Tricolor. Em outras oportunidades ao longo de 2025, Villasanti ficou com a responsabilidade.

E Edenilson teve sorte com a braçadeira. Ele marcou o segundo gol na vitória sobre o Atlético-MG.

O Grêmio volta a campo, no meio da semana, pela Copa Sul-Americana. Na quarta-feira (29), às 21h30min, o Tricolor estreia na competição diante do Sportivo Luqueño, no Paraguai.