"Fizemos um jogo sem sofrimento", afirma técnico do Juventude após primeira vitória no Brasileirão

O começo do Juventude no Campeonato Brasileiro foi altamente positivo. Além dos três pontos diante do Vitória, por 2 a 0, com dois gols do atacante Gabriel Taliari, o Verdão quebrou um tabu de não ganhar na estreia desde 2006. Aliado a tua isso, teve uma atuação segura e controlada, sem correr grandes riscos.