"Fizemos um jogo competitivo, organizado e intenso", diz volante do Juventude após vitória no Jaconi

Jadson falou sobre a atitude da equipe na vitória em casa. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No primeiro desafio do Brasileirão, o Juventude fez valer o fator local e bateu o Vitória por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi. Foi o sexto resultado positivo seguido do time nesta temporada dentro de casa.

Após ser fundamental para a manutenção na elite, o fator Jaconi voltou a se apresentar no jogo contra o time do ex-técnico do Verdão, Thiago Carpini.

— A gente manteve a boa sequência que construímos desde o ano passado. Aos jogadores novos que chegaram, procuramos ensinar a essência que é jogar aqui. Fizemos um jogo competitivo, organizado e intenso, que é o que a nossa torcida espera e o que trabalhamos para fazer — avaliou o volante Jadson.