OUÇA: áudio do VAR no polêmico gol do Grêmio contra o Juventude na semifinal do Gauchão

Gol marcado aos 50 minutos do segundo tempo foi decisivo para mudar os rumos da final do Gauchão 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude pediu à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e à Comissão de Arbitragem do Rio Grande do Sul que o áudio do VAR do confronto de volta da semifinal do Gauchão, diante do Grêmio, fosse divulgado. E nesta quinta-feira (6), o pedido dos dirigentes alviverdes foi atendido.

O Ju reclama que o gol gremista, marcado pelo zagueiro Gustavo Martins, nos acréscimos, foi irregular. A reinvindicação do clube era de que fosse marcada a falta do defensor em cima do meia Mandaca, no momento em que o zagueiro finaliza o lance de bicicleta. O gol decretou o placar de 2 a 1 para o Ju e a disputa da vaga à decisão foi para os pênaltis, com vitória do time de Porto Alegre.

VAR analisou lance e não viu contato da perna de Gustavo Martins com Mandaca Reprodução / VAR

O lance aconteceu aos 50 minutos da etapa final de jogo no Alfredo Jaconi. No campo, o árbitro Anderson Daronco validou o gol gremista. No VAR, o comando era de Caio Max Vieira, do Rio Grande do Norte.

— Estamos checando, Daronco. Vamos rodar as imagens, tá? — aponta Caio Max ao árbitro, que avisa:

— Ok, se for eu vou olhar.

Mas o árbitro do Rio Grande do Norte não teve dúvidas quanto ao lance:

— Daronco, pra nós aqui o gol é legal. O jogador atinge, mas eu sugiro que você venha ver para validar, já que é o último lance. Para mim o gol é legal, tá? O jogador que vai de encontro. O defensor, não há contato com ele, tá? Gol legal — afirma Caio Max, que recebe os respaldos dos assistentes de vídeo Flávio Barroca e Elmo Cunha.

Daronco toma a direção da cabine do VAR para rever o lance. Neste momento, o técnico gremista Gustavo Quinteros invade o campo e parte em direção ao árbitro. No caminho, ele é seguro pelo atacante Ênio e agride o atleta alviverde. Reginaldo revida e atinge Quinteros.

Ao mesmo tempo em que ouve os relatos dos árbitros de vídeo, Daronco discute com atletas das duas equipes em campo e avisa aos capitães Alan Ruschel e Villasanti:

— A minha interpretação de campo é gol, mas vou olhar. Por enquanto é gol, mas vou olhar tudo. Ninguém vai pressionar!

Sobre o gol gremista, o árbitro reviu a jogada e não considerou falta de Gustavo Martins em Mandaca.

— Caio Max, a decisão é gol! O treinador vai levar cartão vermelho e o camisa 93 (Reginaldo) do Juventude também.

A decisão da vaga à final, então, foi aos pênaltis, e o Tricolor levou a melhor: 3 a 2.

OUÇA A ANÁLISE DO VAR: