Sabalenka supera ucraniana e encara campeã olímpica nas quartas de final do WTA 1000 de Roma

Sabalenka segue firma na busca por mais um título. PIERO CRUCIATTI / AFP

Vice-campeã da edição passada do WTA 1000 de Roma, ao cair na final diante de Iga Swiatek, a bielorrussa Aryna Sabalenka se mantém firme na busca pelo inédito título no saibro italiano. A líder do ranking se garantiu nas quartas de final ao desbancar a ucraniana Marta Kostyuk em sets seguidos, parciais de 6/1 e 7/6 (10/8), e agora terá uma velha conhecida pela frente.

Sabalenka vai encarar nas quartas a chinesa Qinwen Zheng, oitava favorita em Roma e atual campeã olímpica, e de quem ganhou em Miami, há dois meses e da qual jamais foi superada em seis confrontos na história, três deles em Grand Slans: duas vezes no US Open e uma no Aberto da Austrália.

A bielorrussa começou a partida com tudo. Na base da força, não teve trabalho para fechar o primeiro set por tranquilos 6 a 1. Mas a ucraniana cresceu no segundo set e abriu 5 a 3 com uma quebra. Sabalenka não se abateu e buscou a virada para 6 a 5 e com o saque para fechar. Mas desperdiçou, levando a parcial para o tie-break. No disputado desempate, fechou no terceiro match point, por 10 a 8.

Sua adversária por vaga nas semifinais também se garantiu em sets diretos. chinesa Qinwen Zheng fez 7/5 e 6/1 sobre a canadense Bianca Andreescu, que vinha de grandes triunfos diante da croata Donna Vekic e da cazaque Elena Rybakina.

Gauff atropela Raducanu e vai encarar sensação russa nas quartas

Gauff vem de boa campanha em Madri PIERO CRUCIATTI / AFP

A estadunidense Coco Gauff, quarta favorita, arrasou a britânica Ema Raducanu, avançando com imponentes 6/1 e 6/2. Vice campeã em Madri, agora ela terá um compromisso duro nas quartas de final, diante da prodígio russa Mirra Andreeva, que buscou a virada diante da dinamarquesa Clara Tauson, por 5/7, 6/3 e 6/2.