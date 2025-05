Semana começa com sol em todo o RS; amanhecer desta segunda-feira pode ter geada em pontos isolados

Domingo foi de tempo firme no Estado, como ocorreu em Porto Alegre. Na segunda, a previsão deve se repetir. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Se no fim de semana o tempo firme prevaleceu no Rio Grande do Sul, na segunda-feira (12) não será diferente. A semana começa com sol predominando em todo o Estado, mas com temperaturas mais baixas. Porém, o clima passa a esquentar gradualmente a partir de terça (13).

Conforme a Climatempo, a segunda-feira pode amanhecer com geada em pontos isolados da Campanha e em áreas de baixada, além de pontos mais elevados da Serra.

Ao longo do dia, o tempo será estável em todo RS e as temperaturas esquentam um pouco mais em relação ao domingo (11). Na Serra, a sensação vai permanecer bastante amena.

Na terça (13), o tempo segue estável e sem chuva em todo o Estado. A massa de ar frio começa a se afastar para o oceano e não há mais risco para formação de geada.

No entanto, o amanhecer ainda deve ter temperaturas mais baixas, especialmente nas regiões da Campanha e Serra. Só que as temperaturas entram em gradual elevação a partir da tarde.

Em Bagé, mínima será de 13ºC e máxima de 22ºC na terça, enquanto em Bento Gonçalves, as temperaturas devem ficar entre 12ºC e 25ºC. Na capital gaúcha, a previsão indica que os termômetros ficarão entre 12ºC e 25ºC.

A quarta-feira (14) segue sem mudanças no tempo, sem chuva e com o sol predominando em todo o RS. Com o ar frio perdendo cada vez mais força, as temperaturas mínimas e máximas passam a aumentar, especialmente na Fronteira Oeste e nas Missões, onde a sensação será de mais de calor.

Tanto no Alegrete quanto em Santa Rosa, as temperaturas ficarão entre 15ºC e 26ºC na quarta. Em Porto Alegre, as temperaturas ficarão entre 16ºC e 25ºC.

Como ficam as temperaturas em algumas cidades gaúchas nesta segunda: