Centroavante pode virar desfalque no Caxias para a próxima rodada da Série C

Atacante do Caxias, Welder sentiu o joelho devido a uma pancada durante o jogo contra o Retrô. Porthus Junior / Agencia RBS

Autor de três gols na Série C do Campeonato Brasileiro, o centroavante Welder pode desfalcar o time do Caxias na próxima rodada da competição. A equipe entra em campo no domingo (18), às 16h30min, diante do São Bernardo, no Estádio 1º de Maio.

O atacante Grená foi substituído antes da metade do primeiro tempo do jogo contra o Retrô, no domingo, quando o time de Júnior Rocha venceu pelo placar de 2 a 1, de virada, no Estádio Centenário.

Após uma pancada no joelho, o atleta caiu sentindo fortes dores e não prosseguiu na partida. O atleta passará por tratamento na fisioterapia do clube e pode ser desfalque para enfrentar a equipe paulista na sexta rodada da Série C. Seu substituto natural é Willen Mota, autor do gol da virada. Gustavo Nescau já participa dos treinos e também pode ser relacionado após lesão no menisco.

Depois da vitória sobre a equipe de Pernambuco, que colocou o Caxias na liderança momentânea da Série C, o elenco se reapresenta nesta terça-feira (13), às 15h, no Centenário.