Juventude direciona busca por técnico a quatro nomes

Vice de futebol, Almir Adami, e diretor-executivo, Júlio Rondinelli, devem anunciar novo técnico durante a semana. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude busca um novo treinador para a sequência de 2025 para a vaga de Fábio Matias, demitido após a goleada de 5 a 0 sofrida para o Fortaleza no sábado. O resultado derrubou o clube para a zona de rebaixamento pela primeira vez no Brasileirão (em 18º, com sete pontos) no quinto jogo da equipe sem vitória.

A demissão de Matias foi anunciada no domingo (11), após o retorno da delegação alviverde do Ceará. Os dirigentes imediatamente se reuniram para traçar o perfil e colocar alguns nomes à mesa de negociações. Cerca de 12 profissionais foram oferecidos e estudados.

As conversas seguiram nesta segunda-feira (12) e, após uma análise mais aprofundada, o Juventude direcionou a busca para quatro técnicos. Apesar de não se manifestar oficialmente, a direção do Ju admite que a linha de trabalho e o perfil de treinador se assemelham aos antigos profissionais que passaram pelo Alfredo Jaconi, como Thiago Carpini, Roger Machado e o próprio Fábio Matias.

Alguns nomes oferecidos ao clube foram os de Maurício Barbieri, que recentemente deixou o Athletico, Eduardo Barros, que já trabalhou no clube e saiu do Amazonas no começo da Série B, Enderson Moreira, desempregado após sair do Avaí, Rafael Paiva, ex-treinador do Vasco em 2024, e Cláudio Tencati, atualmente no Atlético-GO.

Pela nona rodada da Série A, o Juventude volta a campo no domingo (18), diante do Fluminense, no Alfredo Jaconi. Até lá, o clube espera ter definido o novo técnico para que o profissional faça a sua estreia diante do torcedor.