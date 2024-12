Caxias apresenta volante campeão brasileiro pelo Corinthians

Em 2024, Mantuan também jogou no Amazonas, onde foi treinado pelo técnico Luizinho Vieira Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Dentre os 18 reforços contratados pelo Caxias para a próxima temporada está um campeão brasileiro da Série A. Aos 27 anos, o volante Guilherme Mantuan chega para agregar a maturidade adquirida desde a base do Corinthians, onde permaneceu até 2018.

— Foram anos muito bons no Corinthians. O de 2018, principalmente, porque foi o ano que eu mais joguei e tive sequência, mais pude participar. Então, eu acredito que a questão da maturidade, ao longo de uma temporada, dentro do futebol, você vive muitos altos e baixos, sejam momentos bons, ruins e você tenta encontrar o equilíbrio dentro da temporada — avaliou o jogador em sua apresentação oficial nesta quarta-feira (11).

O último clube de Mantuan foi o Botafogo-PB, nesta temporada. Em 2024, também jogou no Amazonas, onde foi treinado pelo técnico Luizinho Vieira.

Na campanha do título brasileiro de 2017, o volante atuou em apenas uma partida, mas foi muito utilizado na temporada seguinte quando entrou em campo 23 vezes, tendo disputado três partidas de Libertadores e 14 de Série A.

Guilherme Mantuan é irmão mais velho de Gustavo Mantuan, atacante do Zenit, da Rússia. O reforço grená ainda foi campeão da Copa São Paulo de 2017 e capitão do time naquela conquista. Depois subiu para o profissional com o técnico Fábio Carille e virou o reserva imediato de Fagner. Ou seja, além de jogar no meio-campo, pode atuar na lateral direita. Para a posição, apenas Thiago Ennes, ex-Londrina foi contratado.

— Eu já conhecia a metodologia de trabalho do Luizinho, o que ele pensa sobre o futebol, o estilo de jogo dele, combina com as minhas características, porque eu sou um atleta com uma qualidade técnica, tem sido o meu ponto mais forte a parte técnica. Ele é um treinador que gosta de jogar, de procurar o jogo, que gosta de pressionar o adversário; ele também sabe que eu posso ser utilizado como lateral e eu também tenho essa disponibilidade para atuar ali — revelou o atleta, que ainda comentou sobre a expectativa em disputar seu primeiro Campeonato Gaúcho